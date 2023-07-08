В окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) відбувся потужний взрив

08 липня 2023, 14:53

У п'ятницю, 7 липня, увечері, в окупованому Сорокиному (колишній Краснодон), неподалік Суходільська, сталася серія вибухів, які призвели до початку пожежі. Інформацію про це активно поширюють у соціальних мережах.

За попередніми даними, вибухи сталися на об'єкті, що належить російським окупантам і використовується як склад боєприпасів окупаційної армії рф. Проте, поки не повідомляється про те, що саме стало причиною пожежі.

* представлені скріншоти з місцевих пабліків соцмереж та зйомки події, взятих з відкритих джерел.