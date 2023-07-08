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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 липня 2023, 14:53

В окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) відбувся потужний взрив

У п'ятницю, 7 липня, увечері, в окупованому Сорокиному (колишній Краснодон), неподалік Суходільська, сталася серія вибухів, які призвели до початку пожежі. Інформацію про це активно поширюють у соціальних мережах.

За попередніми даними, вибухи сталися на об'єкті, що належить російським окупантам і використовується як склад боєприпасів окупаційної армії рф. Проте, поки не повідомляється про те, що саме стало причиною пожежі.

* представлені скріншоти з місцевих пабліків соцмереж та зйомки події, взятих з відкритих джерел.

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