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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
08 липня 2023, 16:17

День народження Валерія Залужного - оригінальній подарунок від льотчиків

Українські льотчики оригінально привітали головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народження, підписавши для нього американську керовану авіабомбу JDAM-ER. Про це було повідомлено командувачем Повітряних сил України, генералом Миколою Олещуком, у його телеграм-каналі.

За словами Олещука, цей незвичайний подарунок з нагоди 50-річчя головнокомандувача ЗСУ, яке збіглося з 500-м днем героїчного протистояння українського війська та народу проти російських окупантів у повномасштабній війні. Валерію Залужному була вручена авіабомба JDAM-ER, яка символізує рішучу боротьбу українських військових.

Президент України Володимир Зеленський разом з керівником ГУР Кирилом Будановим також відвідали острів Зміїний у цей особливий день. Президент підкреслив, що цей острів є символом сильної волі та незламності України у боротьбі за власну територіальну цілісність. Він також висловив подяку всім українським воїнам за їхню переможну 500-денну боротьбу.

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