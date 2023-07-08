До суду притягнуть ще 7 колаборантів з Луганщини - Прокуратура

08 липня 2023, 16:34

Прокурори Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти проти семи осіб, включаючи депутатку Старобільської районної ради. Їм інкримінується колабораційна діяльність згідно з частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Згідно з проведеним слідством, в березні 2022 року депутатка Старобільської районної ради 8-го скликання через свою проросійську позицію отримала посаду "заступника голови адміністрації Марківського району ЛНР". Її дії сприяли легалізації окупаційної влади на захопленій збройними формуваннями території Луганщини.

Крім того, двоє колишніх посадовців з Сватівського району навесні та влітку 2022 року очолили "відділи культури, молоді та спорту" і "правової роботи" адміністрації Троїцького району ЛНР. В окупаційній адміністрації "Старобільського району" також працюють місцева мешканка та луганчанка, які підтримали дії країни-агресора. Їх призначили керувати "загальним відділом" і "відділом у справах сім'ї та дітей управління освіти".

У зв'язку з цими фактами, колишня головний спеціаліст служби у справах дітей при виконавчому комітеті Марківської селищної ради "підвищилася" до посади "начальника" під незаконною владою. Наразі вона керує "відділом у справах сім'ї та дітей адміністрації Марківського району ЛНР". Мешканець Старобільщини, який добре орієнтується у роботі з державною службою та кадрами, був призначений "начальником відділу з питань державної служби та кадрів адміністрації Новопсковського району ЛНР".

Ці псевдочиновники займаються організацією незаконних структур на території тимчасово окупованих населених пунктів та пропагують проросійські наративи. Матеріали обвинувачення проти всіх затриманих були направлені до суду для розгляду по суті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можлива конфіскація майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводили слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.