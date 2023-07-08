08 липня 2023, 16:40

Командири "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега повертаються до України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебував з візитом у Туреччині.

"Повертаємось додому з Туреччини та повертаємось додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці «Азову». Тоді в рамках домовленостей з Туреччиною з полону були звільнені й командири, яке керували обороною «Азовсталі». Проте тоді заявляли, що вони мають перебувати під захистом Туреччини до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.