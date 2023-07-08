Приблизні збитки довкіллю України від російських терористичних дій

08 липня 2023, 16:56

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляє про значні збитки довкіллю, які завдає один день повномасштабного вторгнення росії. За даними відомства, ці збитки оцінюються в 102 мільйони євро, що відповідає чотирьом мільярдам гривень. Проте ця сума не враховує екоцид, спричинений підривом Каховської ГЕС.

Інспектори Державної екологічної інспекції України щодня фіксують руйнування довкілля внаслідок бойових дій. Загальна сума екологічних збитків вже становить приблизно 51 мільярд євро або 2 трільйони гривень. Це означає, що кожен день війни росії проти нашого довкілля коштує щонайменше 102 мільйони євро або 4 мільярди гривень екологічних збитків. Відомо, що кожній дії є своя ціна.