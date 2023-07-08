Посол США звернулась до українців з нагоди 500 днів війни

08 липня 2023, 17:14

В своєму зверненні до українців у зв'язку з 500-м днем повномасштабного вторгнення росії в Україну, посол США Бріджит Брінк зазначила непередбачені наслідки, які спричинила російська агресія. Вона наголосила, що протягом цього часу росія вбила тисячі цивільних, включаючи більше 500 дітей, незаконно вивезла тисячі людей і змусила мільйони стати вимушеними переселенцями.

Дипломат висловила вдячність українському народу за його хоробрість та стійкість, за натхнення, яке він демонструє, а також за мужність Збройних сил, працівників служби з надзвичайних ситуацій, волонтерів та звичайних громадян, які внесли значний вклад у справу захисту країни.

Брінк підкреслила, що Сполучені Штати Америки та їх союзники залишаються об'єднаними у підтримці України і не послаблюють своїх зусиль, спрямованих на повернення українських територій та притягнення винних осіб до судової відповідальності за воєнні злочини.

Незважаючи на постійні зусилля росії, спрямовані на руйнування, США стоятимуть пліч-о-пліч з Україною, щоб допомогти їй відновитися. Посол закликала українців вірити в перемогу України та свободи. Фразою "Слава Україні!" вона підсумувала свою заяву.