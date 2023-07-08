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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
08 липня 2023, 18:08

500 днів війни: Вдячність українцям за мир у Молдові - Санду

Президентка Молдови Майя Санду звернулася до своїх співвітчизників через соціальну мережу Facebook, відзначивши 500-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У своєму зверненні вона зазначила, що це вторгнення спричинило смерті серед мирного населення та воєнні злочини, зокрема в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Санду підкреслила мужність українських військових та опір цивільного населення, які змушені були захищати свою країну. Вона наголосила, що мільйони матерів з дітьми і літніх людей були змушені залишити свої домівки та шукати притулку у підвалах, на станціях метро чи навіть в інших частинах України та за її межами.

Президентка заявила про солідарність Молдови з Україною і зобов'язання зробити все можливе, щоб бути поруч з нею. Вона підкреслила, що Молдова продовжуватиме приймати українців, допомагати у транспортуванні української продукції та сприяти притягненню воєнних злочинців до відповідальності.

Санду закликала усіх вірити у перемогу України, наголосивши, що український народ - це народ миру, і Молдова стоїть поруч з ним. Словами "Слава Україні!" вона підсумувала своє звернення.

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