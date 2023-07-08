Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 липня 2023, 12:29

Лиман знов опинився під ударом російських терористів: багато жертв та поранених

Сьогодні вранці, 8 липня, місто Лиман у Донецькій області потрапило під обстріл з боку російських військ. За даними голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, цей напад призвів до загибелі щонайменше шести людей.

"Щонайменше 6 людей загинули та 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана. Близько 10-ї ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — потрапили до приватного сектору. Пошкоджено будинок та магазин. На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу. Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донбасу. Усі їхні злочини ретельно документуємо", - повідомив Кириленко.

Терористичні російські війська практично щодня продовжують обстрілювати міста та села Донецької області. Ці напади спостерігаються як у прифронтових районах, так і в тилу регіону. Лише вчора загарбники обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині, що призвело до смерті однієї жінки та поранення чотирьох інших осіб.

Джерело: "Донецька ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: