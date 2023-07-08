Уночі 8 липня знищено 5 ударних БПлА типу «шахед»

Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!
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