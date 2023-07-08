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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 липня 2023, 12:34

Уночі 8 липня знищено 5 ударних БПлА типу «шахед»

Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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