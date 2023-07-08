Україна заслуговує на членство в НАТО - Ердоган

08 липня 2023, 12:46

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він підтримує приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Цю позицію він висловив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 7 липня.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу знову підкреслити один момент у вашій присутності: ніхто не програє при утворенні справедливого миру", - заявив Ердоган.

Турецький лідер підкреслив, що починаючи з анексії Криму, його країна виступає за територіальну цілісність України.

"Ми надалі підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, що була порушена анексією, що суперечить міжнародному закону. Однією з вагомих причин, чому ми позитивно дивимося на майбутнє України, є рішуча боротьба кримських татар за свободу своєї країни", - додав Ердоган.

Президент Туреччини також висловив підтримку продовженню зернової угоди після 17 липня, коли закінчується термін її дії.

Ердоган заявив, що Туреччина буде надалі допомагати Україні в її процесі відновлення.

"Наші будівельні компанії, які займають провідні позиції на українському ринку, готові допомогти нашим українським друзям у відновленні країни", - підкреслив турецький президент.

Ці заяви свідчать про підтримку Туреччини українським зусиллям у забезпеченні мирного та стабільного майбутнього та зміцненні партнерських відносин між двома країнами.