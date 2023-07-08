500 днів війни: Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний

08 липня 2023, 13:02

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі в рамках 500-го дня повномасштабної війни з росією. Він повідомив про це у суботу, 8 липня, під час свого візиту.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя в цій битві - одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що невеликий клаптик суходолу посеред Чорного моря є великим доказом того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

"Нехай свобода, яку бажали для України всі наші герої різних часів і яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково", - додав глава держави.