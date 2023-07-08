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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
08 липня 2023, 13:24

ГУР: ворог продовує мінування Запорізької АЕС

Російські окупанти продовжують мінувати об'єкти Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та інші споруди на її території. Ця інформація була оприлюднена Telegram-каналом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, на територію ЗАЕС постійно доставляються міни та вибухові речовини. Технічні приміщення та машинні зали станції забезпечені мінно-вибуховими загородженнями, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Основними мінами, які використовуються, є МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти планують здійснити теракт на ЗАЕС з метою викликати радіаційний викид. Цю інформацію підтвердив також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, додавши, що ворог також замінував ставок-охолоджувач на станції.

Джерело: "ГУР МО"
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