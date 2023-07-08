ГУР: ворог продовує мінування Запорізької АЕС

08 липня 2023, 13:24

Російські окупанти продовжують мінувати об'єкти Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та інші споруди на її території. Ця інформація була оприлюднена Telegram-каналом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, на територію ЗАЕС постійно доставляються міни та вибухові речовини. Технічні приміщення та машинні зали станції забезпечені мінно-вибуховими загородженнями, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Основними мінами, які використовуються, є МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти планують здійснити теракт на ЗАЕС з метою викликати радіаційний викид. Цю інформацію підтвердив також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, додавши, що ворог також замінував ставок-охолоджувач на станції.