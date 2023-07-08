Сталася трагедія на одній з ТЕС в Донецькій області: є загиблі та трамвовані

08 липня 2023, 13:45

На одній з теплових електростанцій, розташованій на території Донецької області, сталася трагедія - обвалився дах котлотурбінного цеху. Це призвело до припинення роботи енергоблоків, а найбільш трагічним наслідком є загибель щонайменше однієї людини. Про це повідомило Міністерство енергетики.

За повідомленням відомства, дана електростанція неодноразово ставала об'єктом ворожих обстрілів. У результаті обвалу даху котлотурбінного цеху, персонал станції застосував аварійні заходи, що призвело до відключення енергоблоків. Одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а троє отримали травми та були госпіталізовані.

Наразі рятувальні бригади працюють на місці події, де проводять розбір завалів. Причини цього нещасного випадку встановлюються.

Крім того, Міністерство енергетики повідомило про масштабний грозовий шторм, який пройшов напередодні і призвів до пошкоджень ліній електропередачі у 10 областях. У результаті цих пошкоджень було знеструмлено 301 населений пункт.

Найбільше пошкоджень було зафіксовано в Чернігівській, Одеській, Кіровоградській та Полтавській областях. Частково без електропостачання залишаються також деякі населені пункти у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій та Миколаївській областях.

На даний момент тривають відновлювальні роботи з усунення пошкоджень та відновлення електропостачання.

У той же час, як проінформували у Міненерго, вийшов із планового ремонту блок теплової генерації потужністю понад 280 МВт.

"Наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", – зазначили у відомстві.