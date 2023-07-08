08 липня 2023, 14:01

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відставку уряду. Згідно з повідомленням, 8 липня, він зустрінеться з королем для пояснень стосовно цього рішення.

В своїй заяві Рютте зазначив, що коаліційні партнери мають суттєво відмінні погляди на міграційну політику, і ці розбіжності є непримиренними. Він запропонував королю відставку всього кабінету. Проте, Рютте зазначив, що доти, поки не буде сформовано новий уряд, поточний кабінет продовжить свою роботу.

Також прем'єр-міністр висловив потребу подумати, чи продовжувати очолювати Народну партію за свободу і демократію (VVD), яку він очолює з 2006 року.

Відповідно до інформації на офіційному сайті уряду Нідерландів, 8 липня король Віллем-Александр прийме Рютте в палаці Хуіс тен Бош, щоб отримати пояснення щодо відставки кабінету.

За повідомленням телеканалу NOS, протягом останніх кількох тижнів коаліція обговорювала питання зменшення потоку біженців та членів їхніх родин, які прибувають до Нідерландів, оскільки бракувало місць для прийому.

Партія VVD під керівництвом Рютте вимагала підтримати її пропозицію щодо обмеження процесу злиття родин для деяких біженців, зокрема з районів збройних конфліктів.

Згідно з виборчою радою, парламентські вибори, ймовірно, відбудуться в середині листопада. Законодавчий термін становить 90 днів після відставки уряду, але до цього слід додати вихідні дні та літньо-осінні канікули.

Марк Рютте очолює уряд Нідерландів з жовтня 2010 року.