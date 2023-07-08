09 липня 2023, 20:35 На Луганщині окупанти примусово видають «картки резидента» – Генштаб В тимчасово окупованому Старобільську Луганської області російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію українських громадян. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, опублікованого на Facebook-сторінці 9 липня, окупанти видають картки резидентів російської федерації з терміном дії три місяці. Зокрема, в місті Старобільськ російські окупанти видали такі картки всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. Генштаб Збройних сил повідомляє, що українським громадянам окупанти загрожують депортацією з тимчасово окупованої території та конфіскацією житла, якщо протягом тримісячного терміну вони не отримають російські документи. Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ" irtafax.com