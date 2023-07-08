Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
09 липня 2023, 21:27

Під російським обстрілом Берислав: постраждав голова лікарні

Російські терористичні війська знову здійснили обстріл міста Берислав. В результаті цього обстрілу директору місцевої лікарні була діагностована контузія. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) через свій офіційний Telegram-канал.

"Один із снарядів влучив у місцеву лікарню, але потерпілий не отримав серйозних травм, що загрожували б його життю або здоров'ю. Директору медичного закладу, 45-річному чоловіку, була надана невідкладна допомога", - зазначили у військовій адміністрації.

Як повідомлялося раніше, російська армія продовжує обстрілювати Херсонську область і протягом останньої ночі було зафіксовано 59 таких випадків обстрілу. Ситуація на цих територіях залишається напруженою через дії російських окупантів.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: