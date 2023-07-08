Зеленський з Дудою у Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської

09 липня 2023, 12:45

9 липня відбувся важливий візит президентів України та Польщі, Володимира Зеленського та Анджея Дуди, до Луцька. Їхньою метою було відвідати Кафедральний костел святих Петра й Павла та вшанувати жертв Волинської трагедії.

Організатори візиту попередньо не оголошували його з міркувань безпеки. Лише напередодні у вечірній час в міській раді було повідомлено, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито через проведення заходів, присвячених пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

К урочистостям також приєдналися митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архієпископ Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Волинська трагедія - обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені УПА, що підпорядковувалася ОУН (б), та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Свого апогею події досягли саме 11, 12, 13 липня 1943 року. Кількість жертв, яку називають дослідники, сильно варіюється. За польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 36 543 - 36 750 осіб (головним чином — польські селяни), а з українського боку - до кількох тисяч осіб. Деякі польські історики називають у два-три рази більше число загиблих поляків.