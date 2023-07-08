09 липня 2023, 13:01 Рух Кримським мостом призупинено, в окуповану Керч завітала "бавовна" В тимчасово окупованому Криму, а саме - в Керчі, відбулась повітряна подія із застосуванням російських систем протиповітряної оборони (ПеВеО). Із публікацій російських телеграм-каналів 9 липня: "Українську крилату ракету збили у небі над Керчю. На кадрах від наших підписників чути, як працює наша ППО. Пошкоджень і постраждалих немає."

"Метою української крилатої ракети міг бути Кримський міст - його частина у районі Керчі. На кадрах від підписника з місця роботи ППО у місті."

"Рух по Кримському мосту тимчасово призупинено у обох напрямках. За нашою інформацією, це пов'язано з спробою ЗСУ атакувати його частину в районі Керчі." irta-fax irtafax.com