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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
09 липня 2023, 13:01

Рух Кримським мостом призупинено, в окуповану Керч завітала "бавовна"

В тимчасово окупованому Криму, а саме - в Керчі, відбулась повітряна подія із застосуванням російських систем протиповітряної оборони (ПеВеО).

Із публікацій російських телеграм-каналів 9 липня:

  • "Українську крилату ракету збили у небі над Керчю. На кадрах від наших підписників чути, як працює наша ППО. Пошкоджень і постраждалих немає."
  • "Метою української крилатої ракети міг бути Кримський міст - його частина у районі Керчі. На кадрах від підписника з місця роботи ППО у місті."
  • "Рух по Кримському мосту тимчасово призупинено у обох напрямках. За нашою інформацією, це пов'язано з спробою ЗСУ атакувати його частину в районі Керчі."
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