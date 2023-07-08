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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
09 липня 2023, 13:23

На Луганщині успішно відбито декілька атак окупантів

Протягом минулої доби, 8 липня, в районах Берестового, Новоселівського й Стельмахівки Луганської області російські окупанти намагалися здійснити наступ. Але завдяки мужності та відваги українських воїнів, усі атаки були відбиті, і оборонні позиції утримані.

Про це повідомили представники Генерального штабу Збройних Сил України.

  • На Куп'янському напрямку російські сили нанесли авіаційні удари у районі Новоєгорівки Луганської області.
  • У районах Новолюбівки, Невського та Білогорівки Луганської області на Лиманському напрямку також протягом доби були здійснені авіаційні удари.
  • Невське та Білогорівка також були піддані артилерійським обстрілам.

Варто зазначити, що на Луганщині окупанти зосереджуються на порушенні логістики, щоб унеможливити мешканцям звільнених сіл отримати необхідні продукти харчування.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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