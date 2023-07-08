09 липня 2023, 13:23 На Луганщині успішно відбито декілька атак окупантів Протягом минулої доби, 8 липня, в районах Берестового, Новоселівського й Стельмахівки Луганської області російські окупанти намагалися здійснити наступ. Але завдяки мужності та відваги українських воїнів, усі атаки були відбиті, і оборонні позиції утримані. Про це повідомили представники Генерального штабу Збройних Сил України. На Куп'янському напрямку російські сили нанесли авіаційні удари у районі Новоєгорівки Луганської області.

У районах Новолюбівки, Невського та Білогорівки Луганської області на Лиманському напрямку також протягом доби були здійснені авіаційні удари.

Невське та Білогорівка також були піддані артилерійським обстрілам. Варто зазначити, що на Луганщині окупанти зосереджуються на порушенні логістики, щоб унеможливити мешканцям звільнених сіл отримати необхідні продукти харчування. Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ" irtafax.com