На Луганщині успішно відбито декілька атак окупантів

Протягом минулої доби, 8 липня, в районах Берестового, Новоселівського й Стельмахівки Луганської області російські окупанти намагалися здійснити наступ. Але завдяки мужності та відваги українських воїнів, усі атаки були відбиті, і оборонні позиції утримані.
Про це повідомили представники Генерального штабу Збройних Сил України.
- На Куп'янському напрямку російські сили нанесли авіаційні удари у районі Новоєгорівки Луганської області.
- У районах Новолюбівки, Невського та Білогорівки Луганської області на Лиманському напрямку також протягом доби були здійснені авіаційні удари.
- Невське та Білогорівка також були піддані артилерійським обстрілам.
Варто зазначити, що на Луганщині окупанти зосереджуються на порушенні логістики, щоб унеможливити мешканцям звільнених сіл отримати необхідні продукти харчування.