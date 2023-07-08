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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
09 липня 2023, 13:51

На росії відреагували на публікацію карт мінування окупантами ЗАЕС від ГУР

У російській федерації відреагували на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де була представлена карта з мінуванням Запорізької атомної електростанції російськими військовими.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов учора, 8 липня, під час телемарафону.

"Це своєрідне привітання для всіх "миротворців", які заявляють із-за кордону, що нічого не бачать - можливо, у них проблеми зі зором - щодо дій окупантів. З іншого боку, це сигнал для окупантів, що українці бачать все", - прокоментував Юсов.

Представники Головного управління розвідки повідомляють, що на карті відображені мінно-вибухові загородження, а також наявність замінованої техніки, вантажівок з вибухівкою на території станції та інші фактори. У той же час, мінування триває.

"Представники росгвардії, які відповідають за ситуацію на Запорізькій атомній станції в окупованому комплексі, виїхали негайно, щоб внести відповідні корективи, які, втім, також не є для нас секретом", - додав Юсов.

irta-fax
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