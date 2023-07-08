09 липня 2023, 13:51 На росії відреагували на публікацію карт мінування окупантами ЗАЕС від ГУР У російській федерації відреагували на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де була представлена карта з мінуванням Запорізької атомної електростанції російськими військовими. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов учора, 8 липня, під час телемарафону. "Це своєрідне привітання для всіх "миротворців", які заявляють із-за кордону, що нічого не бачать - можливо, у них проблеми зі зором - щодо дій окупантів. З іншого боку, це сигнал для окупантів, що українці бачать все", - прокоментував Юсов. Представники Головного управління розвідки повідомляють, що на карті відображені мінно-вибухові загородження, а також наявність замінованої техніки, вантажівок з вибухівкою на території станції та інші фактори. У той же час, мінування триває. "Представники росгвардії, які відповідають за ситуацію на Запорізькій атомній станції в окупованому комплексі, виїхали негайно, щоб внести відповідні корективи, які, втім, також не є для нас секретом", - додав Юсов. irta-fax irtafax.com