Президент провів важливу безпекову нараду у Луцьку

09 липня 2023, 14:06

Президент Володимир Зеленський провів нараду з координації соціально-економічної та безпекової ситуації в Волинській області. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента. Під час робочої поїздки до області, глава держави зібрався з керівниками різних відомств та організацій для обговорення важливих питань.

Нарада розпочалася з повідомлення начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка про стан оборонних інженерних споруд та соціально-економічну ситуацію в області. Президент також отримав звіт командувача оперативного угруповання військ "Волинь" Володимира Миронюка щодо ситуації в зоні оперативної відповідальності.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів про заходи, що були вжиті для посилення захисту українсько-білоруського кордону на території Волинської області. Міський голова Луцька Ігор Поліщук також розповів про важливі заходи забезпечення життєдіяльності міста та оборонні дії у зв'язку з введенням воєнного стану.

Нарада також охопила інформацію про результати діяльності ДП "Ліси України" за перше півріччя 2023 року, яку представив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець. Крім того, розглядалися питання криміногенної та оперативної обстановки в Волинській області.