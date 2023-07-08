Нові поставки військової допомоги Україні готує Франція – Катрін Колонна

09 липня 2023, 16:52

Франція підтвердила свою готовність продовжувати підтримувати Україну шляхом надання військової допомоги. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час інтерв'ю для RFI.

Вона підкреслила, що Франція завжди була на боці України і готова надати необхідну підтримку для забезпечення незалежності країни.

"Ми неодноразово заявляли, що будемо підтримувати Україну настільки, наскільки це потрібно, щоб вона могла захищати свою незалежність. Наша рішучість виконати це зобов'язання не підлягає сумнівам", - наголосила Колонна.

Міністр закордонних справ Франції зазначила, що надана допомога спрямована на задоволення потреб, які були сформульовані українською владою, з особливим акцентом на протиповітряну оборону та артилерію.

"Ця підтримка буде продовжуватися і зміцнюватися. Ми готуємося до нових поставок військової допомоги, з урахуванням невідкладних потреб, висловлених Україною", - додала Колонна.

Також слід зазначити, що уряд Франції працює над розробкою багаторічного пакета цивільної допомоги для України, який має на меті забезпечити додаткову підтримку країні.