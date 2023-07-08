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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
09 липня 2023, 18:31

Н росії путін звільнив генерала валерія герасимова - РосЗМІ

На росії генерала валерія герасимова, який очолював російську армію в Україні, звільнив глава терористичного режиму рф володимир путін. Цю інформацію повідомило видання Metro з посиланням на власні джерела. За звісткою, герасимова позбавили посади менш ніж через півроку після його призначення.

Утім, валерій герасимов залишиться на посаді начальника генерального штабу російських збройних сил, але керувати армією окупантів в Україні тепер буде генерал-полковник михайло теплинський зі збройних сил рф. Про це повідомляють пропагандистські канали.

Згідно з повідомленням видання, путін вже позбавив посади декількох керівників, включаючи генерал-полковника михайла мізінцева, відомого як "маріупольський різник", а також генерала рустама мурадова, який брав участь у боях у Вугледарі на початку цього року.

Видання стверджує, що путін прийняв рішення про звільнення герасимова після "повстання" приватної військової компанії "вагнер" кілька тижнів тому. Ця подія також співпадає з самітом НАТО, який відбудеться 11-12 липня в Литві і має на меті посилити підтримку України з боку Заходу.

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