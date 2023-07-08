Н росії путін звільнив генерала валерія герасимова - РосЗМІ

09 липня 2023, 18:31

На росії генерала валерія герасимова, який очолював російську армію в Україні, звільнив глава терористичного режиму рф володимир путін. Цю інформацію повідомило видання Metro з посиланням на власні джерела. За звісткою, герасимова позбавили посади менш ніж через півроку після його призначення.

Утім, валерій герасимов залишиться на посаді начальника генерального штабу російських збройних сил, але керувати армією окупантів в Україні тепер буде генерал-полковник михайло теплинський зі збройних сил рф. Про це повідомляють пропагандистські канали.

Згідно з повідомленням видання, путін вже позбавив посади декількох керівників, включаючи генерал-полковника михайла мізінцева, відомого як "маріупольський різник", а також генерала рустама мурадова, який брав участь у боях у Вугледарі на початку цього року.

Видання стверджує, що путін прийняв рішення про звільнення герасимова після "повстання" приватної військової компанії "вагнер" кілька тижнів тому. Ця подія також співпадає з самітом НАТО, який відбудеться 11-12 липня в Литві і має на меті посилити підтримку України з боку Заходу.