Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 10.07.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 440 російських загарбників, уразили 7 танків ворога: загальні втрати рф становлять понад 234,4 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4085 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,
- артилерійських систем – 4371 (+5) од,
- РСЗВ – 668 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 632 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!