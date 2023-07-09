Відсторонено суддю на Черкащині – Вища рада правосуддя

10 липня 2023, 14:03

За рішенням Вищої ради правосуддя, суддю Звенигородського районного суду Черкаської області було відсторонено від здійснення правосуддя до 3 вересня 2023 року через притягнення її до кримінальної відповідальності. Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя, Григорій Усик.

"Вища рада правосуддя вирішила задовольнити клопотання генерального прокурора Андрія Костіна і тимчасово відсторонити суддю Якимівського районного суду Запорізької області, Федорець Світлану Володимирівну, відряджену до Звенигородського районного суду Черкаської області, від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - оголосив Усик резолютивну частину рішення.

Зазначається, що за дане рішення проголосували всі 12 присутніх на засіданні членів Вищої ради правосуддя.

Раніше було повідомлено, що суддя планувала подати у відставку та переїхати до Криму, проте продовжувати отримувати довічну пенсію судді за рахунок бюджету України.