Підозру у держзраді повідомлено «керівнику» лісництва з Луганщини

10 липня 2023, 14:10

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури головному лісничому «Біловодського лісомисливського господарства» повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року місцевий мешканець, будучи працівником правоохоронного органу зрадив присязі та пішов на співпрацю з ворогом.

Службовець отримав від представників рф пропозицію на зайняття посади «директора» у незаконно створеному органі окупаційної влади – «державне унітарне підприємство лнр «Біловодське лісомисливське господарство». Так звана «державна установа» псевдореспубліки підпорядковується фейковому «міністерству природи лнр».

Зрадник активно співпрацює з представниками Мінприроди Новосибірської області рф. Проводить наради та просить у них про допомогу в закупівлі техніки.

Йому загрожує покарання – 15 років позбавлення волі або довічне, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.