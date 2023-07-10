Підозру у колабораціонізмі отримав очільник окупаційної адміністрації на Луганщині

10 липня 2023, 18:47

За даними Лисичанської окружної прокуратури Луганської області, очільник окупаційної «адміністрації Слов’яносербського району ЛНР» отримав повідомлення про підозру у колабораційній діяльності.

Згідно з процесуальним керівництвом, цей місцевий мешканець, який раніше працював юристом у фонді соціального страхування, підтримував проросійські погляди та після подій 2014 року став вірним прихильником окупаційної влади.

У квітні 2022 року його було призначено на посаду «голови адміністрації Слов’яносербського району ЛНР».

За даними слідства, цей так званий «керівник» працює з насадження окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Луганщини.

За його протиправні дії передбачено покарання у вигляді ув'язнення строком до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади та з можливою конфіскацією майна.

Слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.