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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 липня 2023, 19:29

На Донеччині від обстрілу росіян вбито двох та поранено трьох цивільних

10 липня в Донецькій області російські війська здійснили обстріл селища Гостре та міста Авдіївка. Наслідком цих ворожих атак стали загибель двох людей та поранення трьох інших осіб. Інформацію про це надав Офіс генерального прокурора.

Згідно з отриманими даними, близько 14:40 російські війська відкрили вогонь по приватному сектору селища Гостре, що знаходиться в Покровському районі. Унаслідок обстрілу загинув один місцевий житель, а троє чоловіків, включаючи батька та сина, отримали мінно-вибухові травми. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Також, близько 15:00 російські війська обстріляли місто Авдіївка, де внаслідок обстрілу власного будинку загинув один чоловік.

За попередніми даними, окупаційні сили здійснили атаку на населені пункти за допомогою артилерії, що також призвело до пошкоджень приватних будинків та господарських споруд.

Джерело: "Офіс Генерального прокурора"
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