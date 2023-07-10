На Донеччині від обстрілу росіян вбито двох та поранено трьох цивільних

10 липня 2023, 19:29

10 липня в Донецькій області російські війська здійснили обстріл селища Гостре та міста Авдіївка. Наслідком цих ворожих атак стали загибель двох людей та поранення трьох інших осіб. Інформацію про це надав Офіс генерального прокурора.

Згідно з отриманими даними, близько 14:40 російські війська відкрили вогонь по приватному сектору селища Гостре, що знаходиться в Покровському районі. Унаслідок обстрілу загинув один місцевий житель, а троє чоловіків, включаючи батька та сина, отримали мінно-вибухові травми. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Також, близько 15:00 російські війська обстріляли місто Авдіївка, де внаслідок обстрілу власного будинку загинув один чоловік.

За попередніми даними, окупаційні сили здійснили атаку на населені пункти за допомогою артилерії, що також призвело до пошкоджень приватних будинків та господарських споруд.