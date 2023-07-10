Кількість жертв від авіаудару, здійсненого російською федерацією по Оріхову зросла

10 липня 2023, 19:44

Кількість жертв від авіаудару, здійсненого російською федерацією по Оріхову Запорізької області, зросла до п'яти осіб. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко під час ефіру телемарафону новин.

У прямій мові він заявив: "На жаль, у нас вже п'ять загиблих. Щойно отримали ще одного постраждалого. Одинадцять осіб отримали різні ступені поранень і зараз перебувають у лікарні".

За словами Малашка, противник продовжує обстрілювати Оріхів і навіть влучив у місце, що знаходиться неподалік від рятувальної операції. Ще одна людина отримала поранення внаслідок цього удару.

Глава ОВА також повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали, і під ними можуть знаходитись ще люди.

Наразі в Оріхові перебуває приблизно 1800-2000 мешканці.