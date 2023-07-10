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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 липня 2023, 19:44

Кількість жертв від авіаудару, здійсненого російською федерацією по Оріхову зросла

Кількість жертв від авіаудару, здійсненого російською федерацією по Оріхову Запорізької області, зросла до п'яти осіб. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко під час ефіру телемарафону новин.

У прямій мові він заявив: "На жаль, у нас вже п'ять загиблих. Щойно отримали ще одного постраждалого. Одинадцять осіб отримали різні ступені поранень і зараз перебувають у лікарні".

За словами Малашка, противник продовжує обстрілювати Оріхів і навіть влучив у місце, що знаходиться неподалік від рятувальної операції. Ще одна людина отримала поранення внаслідок цього удару.

Глава ОВА також повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали, і під ними можуть знаходитись ще люди.

Наразі в Оріхові перебуває приблизно 1800-2000 мешканці.

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