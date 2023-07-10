10 липня 2023, 20:04

Німеччина оголосить про нові пакети допомоги для України під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це 10 липня повідомив міністр оборони ФРН, Борис Пісторіус, на прес-конференції в Берліні, передає CNN.

За його словами, попередня робота над цими пакетами підтримки "практично завершена", і Німеччина готова представити їх на саміті НАТО.

Міністр оборони висловив надію, що саміт НАТО буде "дуже об'єднаним" у світлі поточної ситуації, яка включає загрози з боку росії.

Пісторіус також відзначив, що він уважно стежить за питанням вступу Швеції до НАТО та слідкує за діями Туреччини та Угорщини, які мають важливе значення для альянсу.

Раніше бюджетний комітет Німеччини схвалив виділення 783,3 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів, частину з яких буде передано Україні. Це є частиною практичної допомоги Німеччини в зміцненні обороноздатності України.