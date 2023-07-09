До України прямують 17 пожежних автомобілів від Британії

10 липня 2023, 12:42

Українські рятувальники отримають підтримку від Великої Британії у вигляді спеціалізованих пожежних автомобілів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 9 липня.

Усього буде передано 17 пожежних автомобілів, більшість з яких надані Королівськими Повітряними силами та Пожежно-рятувальною Службою Оборони. Один з них буде наданий урядом Вельсу.

Зазначається, що спеціалізовані машини Rapid Intervention and Major Foam Vehicles (транспортні засоби швидкого реагування та піногасіння) були доставлені з різних місць у Великій Британії. Минулого тижня персонал однієї з ескадриль Королівських Повітряних сил оглянув та підготував автомобілі до подальшого транспортування в Україну.

Військовослужбовці Військової пожежної служби України пройшли тижневі тренування, які були розроблені та проведені Королівськими Повітряними силами та Пожежно-рятувальною Службою Оборони, в рамках підготовки до прибуття цієї техніки в Україу.

Зазначається, що минулого року Велика Британія виділила 2,3 мільярда фунтів на військову допомогу Україні. Продовжуючи цю підтримку, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що така ж сума буде виділена і у 2023 році.