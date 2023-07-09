Наслідки обстрілу Лимана на Донеччині: зросла кількість жертв

10 липня 2023, 12:50

За останню добу, через обстріли російської армії, на Донеччині загинуло десять мирних жителів, а ще 13 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації, Павло Кириленко, 9 липня.

"8 липня росіяни вбили десять жителів Донеччини: дев'ять в Лимані та один у Авдіївці. Ще 13 людей отримали поранення за останню добу", - наголосив він.

Загалом, з початку воєнного вторгнення російської федерації на Донецькій області загинуло 1606 мирних жителів, а 3822 отримали поранення. Важливо зазначити, що ці цифри не включають Маріуполь та Волноваху, де точна кількість жертв поки не встановлена.