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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 липня 2023, 12:50

Наслідки обстрілу Лимана на Донеччині: зросла кількість жертв

За останню добу, через обстріли російської армії, на Донеччині загинуло десять мирних жителів, а ще 13 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації, Павло Кириленко, 9 липня.

"8 липня росіяни вбили десять жителів Донеччини: дев'ять в Лимані та один у Авдіївці. Ще 13 людей отримали поранення за останню добу", - наголосив він.

Загалом, з початку воєнного вторгнення російської федерації на Донецькій області загинуло 1606 мирних жителів, а 3822 отримали поранення. Важливо зазначити, що ці цифри не включають Маріуполь та Волноваху, де точна кількість жертв поки не встановлена.

Джерело: "Донецька ОВА"
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