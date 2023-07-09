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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 липня 2023, 13:01

Війська терористичної росії вдарили по Оріхову керованою авіабомбою

За останню добу війська російської федерації обстріляли Запорізьку область 47 разів, включаючи використання керованої авіабомби по Оріхову. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації, Юрій Малашко.

Під обстрілами окупантів опинилися 15 населених пунктів.

"російські окупанти здійснили удар керованою авіабомбою по Оріхову, а також обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку з реактивних систем залпового вогню. Було зафіксовано 42 артилерійські обстріли, які припали на Гуляйполе, Залізничне, Оріхов, Ольгівське, Преображенське та Степногірське", - зазначив глава області.

В результаті обстрілів постраждали 24 цивільних об'єкти, зокрема житлові будинки, господарські споруди та інше майно людей. На щастя, немає повідомлень про постраждалих внаслідок ворожих атак.

Джерело: "Запорізька ОВА"
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