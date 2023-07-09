Війська терористичної росії вдарили по Оріхову керованою авіабомбою

10 липня 2023, 13:01

За останню добу війська російської федерації обстріляли Запорізьку область 47 разів, включаючи використання керованої авіабомби по Оріхову. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації, Юрій Малашко.

Під обстрілами окупантів опинилися 15 населених пунктів.

"російські окупанти здійснили удар керованою авіабомбою по Оріхову, а також обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку з реактивних систем залпового вогню. Було зафіксовано 42 артилерійські обстріли, які припали на Гуляйполе, Залізничне, Оріхов, Ольгівське, Преображенське та Степногірське", - зазначив глава області.

В результаті обстрілів постраждали 24 цивільних об'єкти, зокрема житлові будинки, господарські споруди та інше майно людей. На щастя, немає повідомлень про постраждалих внаслідок ворожих атак.