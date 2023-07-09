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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 липня 2023, 13:09

На ТЕС в Донецькій області знайдено тіла ще двох загиблих

Під час рятувальних операцій на тепловій електростанції (ТЕС) в Донецькій області знайдено тіла ще двох загиблих працівників, які вважалися зниклими після падіння даху на об'єкті. Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Таким чином, загинуло троє людей внаслідок цієї трагедії", - зазначили у повідомленні.

Поки не повідомляються причини нещасного випадку. Проте відомо, що дана електростанція регулярно стає об'єктом обстрілів з боку російських військ. Після аварії персонал оперативно вимкнув енергоблоки. Зразу було повідомлено про одного загиблого та трьох постраждалих. Двоє працівників вважалися зниклими.

У свою чергу прокуратура Донецької облсті повідомила, що увечері 7 липня стався обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у місті Курахове. Ймовірно, йдеться саме про ТЕС.

Джерело: "Міненерго"
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