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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
10 липня 2023, 13:23

Окупанти посилили перевірку мешканців на Луганщині

Окупанти намагаються ізолювати тимчасово окуповані території та забороняють місцевим мешканцям спілкування з людьми з вільної України, повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, на Луганщині окупаційна адміністрація, щоб запобігти витоку інформації про розташування російських військ, застосовує загрози проти будь-кого, хто спілкується з людьми, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Після успішних ракетних ударів по скупченню ворогів у населених пунктах Луганської області, була посилена перевірка телефонів місцевих жителів, виправдовуючи це пошуком інформаторів.

Варто відзначити, що тиск на громадян, які мають український паспорт, на окупованих територіях Луганщини зріс після "бунту пригожина".

Джерело: "Центр національного спротиву"
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