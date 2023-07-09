Окупанти посилили перевірку мешканців на Луганщині

10 липня 2023, 13:23

Окупанти намагаються ізолювати тимчасово окуповані території та забороняють місцевим мешканцям спілкування з людьми з вільної України, повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, на Луганщині окупаційна адміністрація, щоб запобігти витоку інформації про розташування російських військ, застосовує загрози проти будь-кого, хто спілкується з людьми, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Після успішних ракетних ударів по скупченню ворогів у населених пунктах Луганської області, була посилена перевірка телефонів місцевих жителів, виправдовуючи це пошуком інформаторів.

Варто відзначити, що тиск на громадян, які мають український паспорт, на окупованих територіях Луганщини зріс після "бунту пригожина".