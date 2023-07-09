Україна ще на крок ближче до вступу в НАТО – МЗС

10 липня 2023, 13:37

Країни-члени НАТО досягли згоди щодо усунення плану дій щодо членства (ПДЧ) України від шляху вступу в Альянс. Про це повідомив міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, у своєму твіттері.

"Після інтенсивних переговорів союзники НАТО дійшли згоди про усунення ПДЧ на шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", - написав він.

Міністр також підкреслив, що цей момент є найкращим часом, щоб уточнити питання щодо запрошення України стати членом НАТО.

План дій щодо членства в НАТО є програмою, яка була започаткована у квітні 1999 року. Вона призначена для надання підтримки країнам, які мають намір стати членами Альянсу. Ця програма забезпечує зворотний зв'язок з країнами-кандидатами щодо їх дій, пов'язаних з підготовкою до вступу в НАТО та виконанням стандартів Альянсу у всіх ключових сферах - політичній, економічній, військовій та правовій.