В Польщі затриманий ще один українець підозрюваний у шпигунстві на користь росії

10 липня 2023, 13:50

В Польщі був затриманий ще один українець підозрюваний у шпигунстві на користь росії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі, Маріуш Камінскі, у своєму твіттері 10 липня.

"Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний стежив за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у межах цього розслідування", - заявив міністр.

За інформацією новинної агенції PAP, громадянин України проживав у Польщі з 2019 року. В обмін на фінансову винагороду від російської сторони, підозрюваний фотографував військові об'єкти та морські порти. Затриманому було пред'явлено звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі, за що йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно, 30 червня, польські правоохоронці розкрили 14-го учасника шпигунської мережі. Професійний хокеїст перебував у Польщі з жовтня 2021 року і регулярно передавав розвідувальну інформацію своїм кураторам на росії за отримання фінансової винагороди.