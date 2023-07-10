Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 11.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже приблизно 235 тис. осіб, збито 310 вертольотів ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 640 (+8).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!