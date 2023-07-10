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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
11 липня 2023, 18:27

Новий пакет військової допомоги від Німеччини на 700 млн євро

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Німеччини для України на суму майже 700 мільйонів євро. В рамках цього пакету передбачено постачання різних видів військової техніки та зброї.

"Німецький уряд у найкоротші терміни прийняв рішення знову надати пакет на суму майже 700 мільйонів євро, а це і "Мардери", і "Леопарди", і боєприпаси, і "Патріоти" тощо. Отже, це ще один дійсно величезний пакет, на який ми витратимо до 2027 року понад 17 мільярдів євро", - заявив міністр.

Німеччина підтримує Україну, оскільки вважає, що це необхідно і єдиний правильний спосіб допомогти країні. Згідно з повідомленнями газети Süddeutsche Zeitung, Україна отримає ряд важливої військової техніки, зокрема:

  • Дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;
  • 25 танків Leopard;
  • 40 бойових машин піхоти Marder;
  • 20 тисяч артилерійських снарядів.
irta-fax
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