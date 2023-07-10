Новий пакет військової допомоги від Німеччини на 700 млн євро

11 липня 2023, 18:27

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Німеччини для України на суму майже 700 мільйонів євро. В рамках цього пакету передбачено постачання різних видів військової техніки та зброї.

"Німецький уряд у найкоротші терміни прийняв рішення знову надати пакет на суму майже 700 мільйонів євро, а це і "Мардери", і "Леопарди", і боєприпаси, і "Патріоти" тощо. Отже, це ще один дійсно величезний пакет, на який ми витратимо до 2027 року понад 17 мільярдів євро", - заявив міністр.

Німеччина підтримує Україну, оскільки вважає, що це необхідно і єдиний правильний спосіб допомогти країні. Згідно з повідомленнями газети Süddeutsche Zeitung, Україна отримає ряд важливої військової техніки, зокрема: