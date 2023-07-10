Франція збільшить військову допомогу Україні в розмірі 170 мільйонів євро

11 липня 2023, 18:44

На саміті НАТО у Вільнюсі була підписана угода між міністерствами оборони Франції та України, яка передбачає збільшення військової допомоги українській стороні. Про це заявив міністр оборони України, Олексій Резніков, у своєму Твіттері.

Згідно з угодою, Україна отримає додаткову військову допомогу в розмірі 170 мільйонів євро. Крім того, буде спрощено процес закупівлі та постачання озброєнь в Україну, а також встановлені рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Раніше, президент Франції, Еммануель Макрон, повідомив на початку саміту НАТО, що Франція надасть Україні ракети великої дальності SCALP, які є аналогом британської Storm Shadow.

Саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочався 11 липня, має на меті прийняття важливих рішень з питань зміцнення системи стримування та оборони Альянсу. Також очікується підтвердження підтримки України у боротьбі проти російської агресії та на шляху до членства у НАТО.