Сєвєродонецьк хочуть перейменувати до кінця січня 2024 року

11 липня 2023, 20:11

Згідно з повідомленням Луганської обласної адміністрації, до 27 січня 2024 року в Луганській області будуть перейменовані 38 населених пунктів, включаючи Сєвєродонецьк, Єпіфанівку та Метьолкіне.

Процес перейменування стає актуальним з 27 липня 2023 року, коли набуває чинності Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Цей закон засуджує російську імперську політику, забороняє пропаганду російської символіки та визначає порядок усунення її з публічного простору. Згідно з цим законом, місцевим органам влади доручено перейменувати вказані населені пункти.

Рішення про перейменування будуть прийматися з урахуванням пропозицій науковців, думки громади та рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Вже є рекомендації перейменувати Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк, Сіверськодонець або Сіверськодонецьке, Єпіванівку - на Єпифанівку, щодо Метьолкіного очікуються пропозиції.

Якщо до 27 квітня 2024 року військові адміністрації населених пунктів не приймуть відповідні рішення, перейменування буде здійснюватися розпорядженням голови обласної державної адміністрації протягом тримісячного терміну. Остаточне рішення про перейменування населених пунктів буде приймати Верховна Рада України.