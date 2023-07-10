Україна має виконати значну роботу, щоб відповідати вимогам членства в НАТО - Данілов

11 липня 2023, 21:17

У заяві секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Олексія Данілова, в ефірі "Радіо Свобода" наголошується, що Україна має виконати значну роботу, щоб відповідати вимогам членства в Північноатлантичному альянсі.

За словами Данілова, важливо перейти на стандарти Альянсу, і це вимагає великих зусиль. Він підкреслює, що НАТО - це не тільки військовий союз, а також альянс, який надає важливість правам людини, демократії та свободі слова. У цих сферах, за його словами, потрібно багато зробити.

Секретар РНБО наголошує, що українська армія вже відповідає стандартам НАТО, і її дії відповідають вимогам альянсу. Він також вказує на те, що Україна вже отримує технічне озброєння від країн НАТО, і кількість західної зброї в країні зростає.

При цьому Данілов визнає, що процес набуття членства в НАТО - це складний і тривалий шлях, який вимагає згоди всіх 31 країни-членів. Він висловлює впевненість у тому, що Україна пройде цей шлях і стане членом альянсу, незважаючи на складнощі.