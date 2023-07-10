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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 липня 2023, 21:42

Валерій Маркус, головний сержант "Магури", подав рапорт про звільнення на нижчу посаду

Український військовий Валерій Маркус, який нещодавно зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, оголосив про своє звільнення з посади головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Своє рішення він оголосив у пості на Facebook.

"Більше не вважаю за доцільне продовжувати роботу на посаді головного сержанта бригади. Я не можу залишити своїх людей, тому вирішив зайняти найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Мій рапорт вже знаходиться на столі командира", - заявив Маркус.

Військовослужбовець наголосив, що він категорично не погоджується з прийнятими рішеннями щодо застосування та розвитку 47-ї бригади. Оскільки він не має можливості вплинути на ситуацію, він прийняв рішення про звільнення з посади.

"Я категорично не згоден з прийнятими рішеннями щодо застосування та розвитку 47-ї бригади. Ми не мали можливості побудувати військову частину відповідно до цінностей, які ми декларували на початку її створення. На жаль, я не можу вплинути на ситуацію або виправити це більше", - підкреслив Маркус.

У зверненні, Маркус також зазначив свою незгоду з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. Він просить, щоб його призначили командиром бойової машини, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти або механізованого батальйону.

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