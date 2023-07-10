У ніч на 11 липня 2023 року знищено 26 ударних БпЛА та ворожий вертоліт

11 липня 2023, 12:42

У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

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