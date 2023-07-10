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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 липня 2023, 12:42

У ніч на 11 липня 2023 року знищено 26 ударних БпЛА та ворожий вертоліт

У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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