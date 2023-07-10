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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
11 липня 2023, 12:50

Франція прийняла рішення надати Україні далекобійні ракети

Франція прийняла рішення надати Україні далекобійні ракети, що сприятиме підсиленню Збройних Сил у контрнаступі. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив це під час Вільнюського саміту НАТО у вівторок, 11 липня.

Наразі невідомо, які саме ракети далекого радіусу дії будуть надані Україні. Проте варто відзначити, що Франція має в своєму озброєнні крилаті ракети SCALP-EG.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зробив пост у Telegram, на якому зображені український та французький прапори, а також зображення ракет та потискання рук, виявляючи вдячність за надання далекобійних ракет.

Варто згадати, що Україна вже отримала далекобійні ракети від Великої Британії та Сполучених Штатів. Франція стала третьою країною, яка надала допомогу у вигляді далекобійних ракет Збройним Силам України.

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