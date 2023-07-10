Генсек НАТО: швидкі та позитивні рішення щодо України в Альянсі

11 липня 2023, 13:11

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який триває, ведеться остаточна робота над заключною декларацією, в якій буде відображено "позитивний і сильний меседж" стосовно шляху України до членства в Альянсі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Публічного форуму, що відбувся перед початком саміту, у вівторок, 11 липня.

"Ви побачите точне формулювання через кілька годин. Зараз ми завершуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, на мою думку, будуть там присутні, але остаточне узгодження буде залежати від лідерів і конкретних формулювань", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що на зустрічі міністрів у травні в Осло він запропонував виключити вимогу щодо виконання плану дій щодо членства (ПДЧ) України в Альянсі.

"Україна пройшла довгий шлях з того часу, як було прийняте рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. З тих пір Україна значно наблизилася до НАТО, і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу... Я впевнений, що формулювання декларації саміту будуть позитивними, і вони відправлять сильний сигнал щодо України та її шляху до членства", - заявив генеральний секретар.