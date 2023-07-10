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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
11 липня 2023, 13:46

"Невизначеність - є ознакою слабкості" - Зеленський про події у Вільнюсі

На думку президента Володимира Зеленського, західні союзники обговорюють формулювання на саміті НАТО без України.

У своєму Telegram-каналі він підкреслив, що Україна завжди цінує спільну безпеку і відкриту розмову зі своїми союзниками.

Зеленський зазначив, що Україна буде присутня на саміті НАТО у Вільнюсі, оскільки це виявлення поваги. Однак, він висловив занепокоєння отриманими сигналами про обговорення формулювань без участі України. Президент підкреслив, що ці формулювання стосуються запрошення, а не членства України в Альянсі.

Водночас, Зеленський наголосив на безпрецедентності і абсурдності ситуації, коли не встановлено жодних часових рамок для запрошення або членства України в НАТО, але при цьому обговорюється дивне формулювання "умов".

Він вбачає в цьому ознаки недостатньої готовності до запрошення України до НАТО або надання їй статусу члена Альянсу. Це залишає можливість для торгівлі членством України в НАТО у переговорах з росією, що, з точки зору Зеленського, мотивує росію продовжувати свої провокації.

Президент підкреслив, що невизначеність є ознакою слабкості, і він має намір відкрито обговорити це питання на саміті.

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