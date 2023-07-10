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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 липня 2023, 13:56

Атака дронів росії спрямована по місцях зберігання зерна – Гуменюк

У ніч на 11 липня відбулася масована дронова атака, спрямована на інфраструктуру порту, де знаходилося зерно. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, під час участі у телемарафоні "Єдині новини".

Вона зазначила, що ця атака була спрямована саме на місця, де зберігалося зерно, і пояснила це прагненнями росії зупинити зернову угоду.

"Враховуючи шантаж російських терористів про те, що вони прагнуть зупинити зернову угоду", - зазначила Гуменюк.

Речниця також зазначила, що атака з боку рф була очікуваною, оскільки "напередодні до москви з тегерану прибули вантажні авіаборти".

Це створює підстави для припущень, що ворог може завдати ракетного удару по Півдню України найближчими днями.

"Цієї ночі... був дроновий, і цілком можливий найближчими днями і ракетний удар", - додала вона.

* Фото ілюстративне

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