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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
11 липня 2023, 14:37

В кремлі стурбовані заявою Францій щодо передачі дальньобійних ракет Україні

В кремль вважають, що Франція зробила помилку, постачаючи далекобійні ракети Україні. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков під час брифінгу у вівторок, 11 липня.

За його словами, такі поставки не змінять перебіг подій в рамках «сво», але можуть ускладнити ситуацію для «українського режиму».

пєсков висловив сумніви щодо радіусу дії постачаних французьких ракет, який «ще треба з’ясувати». Втім, загалом він вважає рішення Парижа помилковим.

"Це, на наш погляд, неправильне рішення, яке створює загрозу для України. Ми будемо змушені прийняти контрзаходи", - заявив прес-секретар президента рф.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет Україні. Деталі щодо цих ракет наразі невідомі, але відомо, що Франція використовує крилаті ракети SCALP-EG.

irta-fax
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