Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 липня 2023, 12:23

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 12.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже більше 235,5 тис. осіб, знищено понад 4400 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ

Завітайте на наш новий сайт》

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4090 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4402 (+17) од,
  • РСЗВ – 674 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 415 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 647 (+7).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: